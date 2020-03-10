Матч волейбольного "Динамо" в женском Кубке вызова не состоится в Словении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ответный матч четвертьфинала женского Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) между российским "Динамо" (Казань) и итальянским "Бусто-Арсицио" не состоится в Мариборе. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее планировалось, что игра пройдет в Словении.

"Итальянский клуб не сможет вылететь из страны, поэтому в Словении матч не состоится. Ждем решения CEV", - сказал собеседник агентства.

Матч был перенесен с 4 на 11 марта, его проведение изначально было запланировано в Италии. Позднее CEV сообщила, что игра пройдет без зрителей по соображениям безопасности. В первом матче "Динамо" обыграло соперниц из Италии со счетом 3-0, всего по причине коронавируса CEV отменила четыре матча. "Бусто-Арсицио" представляет итальянскую область Ломбардия.