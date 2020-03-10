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Распространение коронавируса нового типа

Фазель: IIHF внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом

Ранее было принято решение об отмене женского чемпионата мира в Канаде

ТАСС, 10 марта. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация продолжает внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом. Комментарий Фазеля приводит пресс-служба IIHF.

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В субботу Фазель сообщил ТАСС, что женский чемпионат мира отменен из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро с 31 марта по 10 апреля.

"Важно поддерживать тесную связь с нашими членами - национальными ассоциациями в этот сложный период. Мы хотим заверить все национальные ассоциации в том, что мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом и будем ежедневно оценивать способность всех организаторов турниров и команд - участниц чемпионата мира работать в безопасных условиях", - сказал Фазель.

Мужской чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

Теги
Фазель, РенеРаспространение коронавируса нового типа
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