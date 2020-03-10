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Международные турниры по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина в РФ пройдут без зрителей

Причиной закрытия соревнований для болельщиков стала ситуация с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пройдут без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

"Решением оргкомитета было принято, что два международных соревнования - финал Континентального кубка по лыжному двоеборью (11-12 марта) и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (14-15 марта) - пройдут без зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Причиной закрытия соревнований для болельщиков стала ситуация с коронавирусом.

"В Норвегии на прошлой неделе этапы Кубков мира по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью прошли без зрителей. Закрыто для болельщиков посещение чемпионата мира по полетам на лыжах, которое состоится в словенской Планице 20-22 марта. Чтобы минимизировать риски для зрителей, оргкомитет тагильских стартов также принял решение о проведении соревнований без зрителей. Болельщикам вернут деньги за купленные билеты", - цитирует пресс-служба пресс-секретаря международных соревнований Андрея Кащу.

На Континентальный кубок по лыжному двоеборью приехало около 80 спортсменов из девяти стран, а на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина ожидается выступление около 60 спортсменок из 16 стран.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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