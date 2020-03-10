Федерация футбола Молдавии во вторник примет решение по проведению матча со сборной России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федерация футбола Молдавии ожидает итогов заседания правительства страны по ситуации с коронавирусом, от этого будет зависеть решение о проведении товарищеского матча со сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"Мы ожидаем решения правительства, и уже исходя от этого будет принято решение о проведении матча со сборной России. Заседание проходит в данный момент", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране введен полный запрет на проведение массовых мероприятий. Продажа билетов на игру приостановлена. Встреча между сборными Молдавии и России должна пройти в Кишиневе 31 марта.