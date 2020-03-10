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Финалы футбольных еврокубков

УЕФА планирует провести финал ЛЕ в Польше, несмотря на запрет массовых мероприятий

Проведение игры запланировано 27 мая в Гданьске
"Арена-Гданьск" EPA/Pawel Supernak
Описание
"Арена-Гданьск"
© EPA/Pawel Supernak

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент по-прежнему планирует провести финал Лиги Европы в Гданьске, несмотря на запрет властей на проведение массовых мероприятий в Польше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Власти Польши во вторник объявили об отмене всех массовых мероприятия для борьбы с распространением коронавируса.

"Финал Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске. Вопрос о проведении матча будет находиться под постоянным контролем", - сообщили в пресс-службе.

"Мы пристально следим за ситуацией и находимся в контакте с Всемирной организацией здравоохранения, а также с местными властями относительно вспышки коронавируса", - говорится также в сообщении.

В Польше первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 1 марта у приехавшего из Германии. На данный момент в стране зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики с понедельника ввели круглосуточный санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.

За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. Из-за коронавируса ряд матчей еврокубков будет проведен без зрителей. В Италии остановлены все спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу.

Теги
Финалы футбольных еврокубков
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