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Матч "Кузбасса" в волейбольной Лиге чемпионов в Польше пройдет без зрителей

Причиной такого решения стала ситуация с коронавирусом

ТАСС, 10 марта. Четвертьфинальный матч мужской волейбольной Лиги чемпионов между польским клубом "Закса" и российским "Кузбассом" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч пройдет 11 марта в Польше.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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