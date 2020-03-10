Российский велогонщик Страхов госпитализирован в ОАЭ с положительным тестом на коронавирус

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский велогонщик команды "Газпром-Русвело" Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после положительного теста на коронавирус. Комментарий Страхова приводит пресс-служба команды.

Во вторник стало известно, что двое россиян, которые находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заразились коронавирусом нового типа. Позднее посольство РФ в стране сообщило, что российским спортсменам, у которых в ОАЭ подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду, чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени", - сказал Страхов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.