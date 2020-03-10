Тренеры по ходьбе Никитин и Головин, лишившиеся лицензий, подали в суд на ВФЛА

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Тренеры по спортивной ходьбе Сергей Никитин и Вячеслав Головин подали в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы.

В октябре у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

"Судебные заседания назначены на 1 апреля", - сообщил собеседник ТАСС.

6 марта президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение отозвать тренерские лицензии еще у трех специалистов. Санкции были наложены на Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Сергей Бакулин, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов, Мария Пономарева), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирину Ерохину (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).