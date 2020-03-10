СМИ: два тура чемпионата Испании по футболу пройдут без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Встречи 28-го и 29-го туров чемпионата Испании по футболу пройдут при пустых трибунах по причине коронавируса. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что также без зрителей состоятся встречи следующих двух туров второго по силе дивизиона чемпионата страны. На данный момент в Испании выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.