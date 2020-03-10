Дополнительные меры безопасности введены на ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный союз конькобежцев (ISU) введет дополнительные меры безопасности на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале в связи с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении организации, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Медицинская комиссия ISU рекомендует всем участникам турнира, официальным и другим аккредитованным лицам тщательно следить за состоянием здоровья как до поездки в Канаду, так и во время нее. В частности, организация требует заполнить "температурный лист" с указанием температуры тела за последние 14 дней перед прибытием на турнир, а также отдельную анкету с указанием того, контактировало ли лицо, запрашивающее аккредитацию, с зараженными коронавирусом, посещало ли страны из зоны повышенного риска или контактировало с кем-либо из посещавших. Эти документы понадобятся при прохождении медицинского осмотра перед получением аккредитации, в случае их отсутствия ISU и оргкомитет откажут в посещении турнира.

Медицинский осмотр будет включать в себя замер температуры и осмотр на предмет симптомов простуды. Аккредитации будут выдаваться только если температура у лица, запрашивающего аккредитацию, ниже 38 градусов при полном отсутствии любых признаков простуды. Кроме того, оргкомитет допустит к турниру соответствующих по медицинским показателям лиц, которые посещали страны из зоны повышенного риска, но при этом за их состоянием здоровья будут следить ежедневно.

Если у прибывшего на турнир будет зафиксирована температура 38 и выше и/или острые симптомы респираторной болезни, он будет помещен на карантин и снабжен защитной маской. Аккредитация в данном случае выдана не будет.

Чемпионат мира планируется провести с 16 по 22 марта. Ранее в оргкомитете соревнований сообщили ТАСС, что планов по отмене турнира или проведении его без зрителей пока нет. Во вторник Министерство здравоохранения Квебека проведет специальное совещание для обсуждения возможности проведения всех публичных мероприятий в провинции.