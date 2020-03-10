Организаторы не получали распоряжений по отмене матча Швеция - Россия из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Организаторы товарищеского футбольного матча между сборными Швеции и России пока не получали никаких распоряжений от правительства Швеции по отмене игры в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью Шведской футбольной ассоциации Андреас Янссон.

Игра Швеция - Россия должна пройти 28 марта в Стокгольме. На данный момент в Швеции зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и прислушиваемся к рекомендациям со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и наших властей, - сказал Янссон. - На сегодняшний день мы не получали никаких распоряжений от шведского правительства по отмене матча со сборной России. Если ситуация изменится, мы проинформируем об этом все заинтересованные стороны должным образом".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.