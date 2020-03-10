Велогонщики команды "Газпром-Русвело" в ОАЭ через день сдают тесты на коронавирус

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Гонщики российской велокоманды "Газпром-Русвело", которые находятся на карантине в ОАЭ, через день проходят тест на наличие коронавируса. Об этом ТАСС во вторник по телефону рассказал пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело" заразились коронавирусом нового типа. Позднее посольство РФ в ОАЭ сообщило, что российским спортсменам, у которых подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там отметили, что у остальных членов российской команды тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Раз в два дня проходим тесты - замеряем температуру, у нас берут мазок из носа, в течение суток объявляют результаты. Как мы понимаем, это какой-то первичный тест, но если он дает положительный результат, то людей отвозят в госпиталь для проверки, которая занимает больше времени. Наш четвертый этаж изолирован, но отель уже весь пустой, так что и изолировать-то не от кого", - рассказал Белезеко.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.