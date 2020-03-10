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Летние олимпийские виды спорта

Госпитализированный в ОАЭ велогонщик Страхов не унывает и следует указаниям врачей

Спортсмен находится в больнице Абу-Даби после положительного теста на коронавирус

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский велогонщик команды "Газпром-Русвело" Дмитрий Страхов, который находится в больнице Абу-Даби после положительного теста на коронавирус, не унывает и надеется на скорую выписку. Об этом ТАСС во вторник рассказал пресс-атташе команды "Газпром-Русвело" Юрий Белезеко.

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3 марта стало известно, что двое россиян, которые находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заразились коронавирусом нового типа. Позднее посольство РФ в стране сообщило, что российским спортсменам, у которых в ОАЭ подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Мы всей командой находимся тут более 10-11 дней, за это время прошли пять тестов на коронавирус. По результатам пятого теста Дмитрия забрали в госпиталь, потому что тест дал положительный результат, - пояснил Белезеко. - Он уехал туда в воскресенье вечером, врачи заверили Дмитрия, что он там ненадолго, но пока они проведут дополнительные тестирования. Дмитрий чувствует себя хорошо, не унывает, находится в нормальном состоянии, следует указаниям докторов".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

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Летние олимпийские виды спорта
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