Велогонщики "Газпром-Русвело" сомневаются, что 14 марта покинут карантин в ОАЭ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Карантин в связи с подозрением на коронавирус, в котором в ОАЭ находятся спортсмены и сотрудники российской команды "Газпром-Русвело", может не завершиться 14 марта. Об этом ТАСС по телефону во вторник рассказал пресс-атташе команды "Газпром-Русвело" Юрий Белезеко.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом нового типа.

"Официальной информации о том, когда мы сможем покинуть отель, пока нет, но мы регулярно спрашиваем об этом. Пять дней назад была информация от организаторов гонки, что максимально долго мы будем здесь находиться до 14 марта. Но смотрим на календарь и сомнения все сильнее и сильнее", - отметил Белезеко.

"Условия у нас отличные, с питанием проблем нет. Тревожит, что гонщики теряют форму, но организаторы решили этот вопрос, - сказал собеседник агентства. - Нам привезли велосипеды, купили станки, чтобы спортсмены могли крутить педали. Но это, конечно, не полноценный тренировочный процесс".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.