Михайлов: поездка на Гран-при по фехтованию в США на данном этапе бессмысленна

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Поездка мужской и женской сборных России по фехтованию на рапирах на этап Гран-при в Анахайме была бы бессмысленной с учетом введения в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Ранее стало известно, что российская команда не примет участия в турнире, который пройдет с 13 по 15 марта.

"Если команда отобралась на Олимпиаду, то эта поездка абсолютно бессмысленная, учитывая режим чрезвычайного положения, - сказал Михайлов. - Речь идет о здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала. Если бы мы не квалифицировались на Игры, тогда бы еще думали, какие дальнейшие действия предпринимать. Но в нынешней ситуации зачем нужен лишний риск?"

Число случаев заражения новым коронавирусом в США в понедельник превысило 700.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.