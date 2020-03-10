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Два этапа Кубка мира по академической гребле в Италии отменены из-за коронавируса

Оба соревнования будут перенесены на другие даты или в другие места

ТАСС, 10 марта. Два этапа Кубка мира по академической гребле отменены в Италии по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта (FISA).

Этапы Кубка мира должны были пройти с 10 по 12 апреля и с 1 по 3 мая. Оба соревнования будут перенесены на другие даты или в другие места.

Также FISA объявила об отмене отборочных турниров по академической гребле на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года.

Согласно последним данным, Италия стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР: общее число зараженных здесь превысило 9 тысяч человек, более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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