Мещеряков: падение курса рубля пока не повлияло на годовой бюджет "Локомотива"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Падение курса рубля пока не повлияло на годовой бюджет московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Рубль утром 9 марта резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

"Бюджет любого клуба, в том числе и нашего, не однодневный, а годовой, соответственно, по одному дню и даже по двум оценивать ничего нельзя, - сказал Мещеряков. - Нужно ждать развития ситуации, по этим единичным всплескам никто ничего предпринимать не будет, но все за этим следят. Если это единичный всплеск и все вернется на прежний уровень, то это будет одна история, а если не вернется, то другая. Мы не привыкли гадать на кофейной гуще".

24 декабря 2014 года клубы Российской премьер-лиги и сама лига приняли меморандум "О мерах по поддержке профессионального футбола в условиях финансового кризиса" в связи с увеличением курса валют - на тот момент курс доллара США составлял 54,56 рубля, курс евро - 66,75 рубля. Тогда стороны договорились обратиться к игрокам, их агентам и иным представителям с предложением установить единые "корпоративные" курсы валют для расчетов по заработной плате, номинированной в долларах или евро, в размерах 45 рублей за доллар США и 55 рублей за евро. Меморандум действовал до 30 июня 2015 года.