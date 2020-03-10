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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Евролига не планирует переносить "Финал четырех" из-за коронавируса

Соревнования должны пройти в немецком Кёльне с 22 по 24 мая
Описание
© EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Финал четырех" баскетбольной Евролиги в немецком Кёльне пройдет по плану, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Евролиги.

"Финал четырех" Евролиги запланирован на 22-24 мая. В Германии на данный момент насчитывается 1139 зараженных коронавирусом.

"На данный момент мы не располагаем никакой новой информацией относительно "Финала четырех". Мероприятие не претерпело никаких изменений, поэтому оно будет организовано в период с 22 по 24 мая в Кёльне", - говорится в сообщении оргкомитета Евролиги.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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