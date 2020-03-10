Молодежный чемпионат Европы по самбо отменен из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Молодежный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации самбо.

Соревнования должны были пройти с 9 по 13 апреля.

"В связи с распространением COVID-19 [коронавирусной инфекции] и приказом Министерства молодежи и спорта Республики Болгария № РД-09-196 от 8 марта 2020 года, проведение первенства Европы по самбо среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, запланированного на период с 9 по 13 апреля 2020 года в городе Панагюриште, отменяется до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

В воскресенье Национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса официально заявил о выявлении первых четырех случаев заражения коронавирусом нового вида в Болгарии. Начальник штаба Венцислав Мутафчийски отметил, что в стране продолжается масштабная работа по выявлению граждан, бывших в контакте с заболевшими, по предварительным данным, их число может превысить 140 человек. Из-за распространения коронавируса власти Болгарии ввели запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.