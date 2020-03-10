Юрченко: ВФЛА намерена в суде отстоять санкции в отношении тренеров Никитина и Головина

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена отстоять в суде справедливость лишения аккредитаций тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко.

Никитин и Головин, представляющие Мордовию, подали в суд на ВФЛА. В октябре 2019 года они были лишены лицензий, так как их воспитанники в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Первые слушания исков пройдут в Хамовническом суде Москвы 1 апреля.

"Наши юристы будут присутствовать на заседании, работа по этим делам ведется. Позиция ВФЛА касательно этого вопроса остается непреклонной. Будем отстаивать ее в суде и, безусловно, будем продолжать работать в направлении защиты интересов чистых спортсменов, очищении российской легкой атлетики от тех специалистов, которые дискредитируют наш вид спорта", - заметил Юрченко.

Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

6 марта президиум ВФЛА принял решение отозвать тренерские лицензии еще у трех специалистов. Санкции были наложены на Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Бакулин, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов, Пономарева), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирину Ерохину (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).

"Мы готовы к тому, что и те тренеры, у которых решением президиума ВФЛА от 6 марта 2020 года были отозваны лицензии на пять лет, тоже пойдут этим путем. Мы будем отстаивать свою позицию в юридической плоскости", - подытожил глава ВФЛА.