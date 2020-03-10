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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" и "Шальке" проведут матч 26-го тура чемпионата без зрителей

Встреча запланирована на субботу
Описание
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" и "Шальке" проведут матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу без зрителей из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили власти Дортмунда во вторник.

Встреча запланирована на 14 марта.

"Дерби между "Боруссией" и "Шальке" пройдет без зрителей", - говорится в заявлении.

Ранее в понедельник стало известно, что при пустых трибунах пройдет перенесенный матч 21-го тура между "Боруссией" из Мёнхенгладбаха и "Кёльном", который запланирован на среду. Решение по проведению встречи 26-го тура "Кёльн" - "Майнц", которая запланирована на субботу, будет принято в ближайшее время.

Всего в Германии зафиксировано 1139 случаев заражения новым коронавирусом.

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