СМИ: "Манчестер Юнайтед" летом намерен продать Лингарда

ТАСС, 10 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение о продаже полузащитника команды Джесси Лингарда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации источника, Лингард покинет команду из-за утраты доверия со стороны главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Специалист требовал от 27-летнего полузащитника большей работы на тренировках.

Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за основную команду он провел 202 матча, в которых забил 31 гол и отдал 20 голевых передач. Вместе с клубом из Манчестера он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы. Также на правах аренды он выступал за "Лестер", "Бирмингем", "Дерби Каунти" и "Брайтон".

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков в 29 матчах. В следующем туре подопечные Сульшера 15 марта на выезде сыграют с "Тоттенхэмом", 12 марта английский клуб в гостях сыграет с австрийским ЛАСКом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, встреча пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса.