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Футбол в России

Футбольный газон на "Ростов-Арене" приведут в порядок к апрельскому матчу с "Краснодаром"

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, что причина состояния поля в плохом обслуживании со стороны компании, занимавшейся управлением стадиона до передачи в региональную собственность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Газон на "Ростов-Арене" приведут в нормальное состояние к матчу чемпионата России по футболу "Ростов" - "Краснодар", который состоится 12 апреля. Об этом во вторник ТАСС рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Накануне на "Ростов-Арене" состоялся матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Ростовом" и московским ЦСКА (3:2). По словам тренера ростовского клуба Валерия Карпина, состояние поля было катастрофичным.

"Разбираются уже полным ходом. Это стандартная ситуация для тех полей, которые обслуживала "Спорт-Ин" (компания, которая занималась управлением стадиона до передачи в региональную собственность - прим. ТАСС). Проблема в том, что они последние полгода очень плохо их обслуживали, и они умерли, мы за зиму не успели их реанимировать. Следующая игра пройдет на таком же газоне, он игровой, он просто не зеленый, а вот уже к игре с "Краснодаром" будет хороший газон", - сообщил областной министр.

Аракелян уточнил, что новой управляющей компании потребуется порядка 20-25 дней, чтобы привести газон в нормальное состояние.

Арена вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. "Ростов-Арена" была передана из федеральной собственности в региональную распоряжением правительства в конце 2019 года. Определена управляющая организация - ГАУ РО "Ростов-2018", подведомственная Минспорту Ростовской области.

Следующие две домашние игры "Ростов" проведет против "Локомотива" (15 марта) и тульского "Арсенала" (5 апреля). После 21 тура "Ростов" занимает третье место в таблице чемпионата России.

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