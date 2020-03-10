Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на июнь из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Европейское первенство по тяжелой атлетике в Москве перенесено с апреля на июнь из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Изначально турнир был запланирован с 4 по 12 апреля, сообщается, что соревнования пройдут с 13 по 21 июня. Отмечается, что также был перенесен выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

"Европейская федерация тяжелой атлетики при полной поддержке исполнительного комитета в связи с распространением коронавируса на континенте приняла решение перенести турнир", - говорится в сообщении.

В настоящее время в столице подтверждено девять случаев заболевания, один из пациентов ранее был успешно выписан из больницы после полного выздоровления.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.