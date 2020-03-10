Товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Италии пройдет без зрителей

ТАСС, 10 марта. Товарищеский матч с участием сборных Германии и Италии пройдет 31 марта без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Встреча состоится 31 марта в Нюрнберге. Отмечается, что решение о проведении матча без болельщиков было принято властями города.

Ранее в понедельник стало известно, что перенесенный матч 21-го тура чемпионата Германии между "Боруссией" (Мёнхенгладбах) и "Кёльном" в среду и встреча 26-го тура "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" в субботу пройдут без зрителей.

Всего в Германии зафиксировано 1139 случаев заражения новым коронавирусом.