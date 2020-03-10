Главный тренер "Автомобилиста" заявил, что готов к решению руководства об увольнении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Мартемьянов готов уйти в отставку после вылета команды из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае соответствующего решения руководства. Об этом он сообщил журналистам после матча с новосибирской "Сибирью".

"Сибирь" обыграла "Автомобилист" и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Во вторник "Автомобилист" уступил дома "Сибири" со счетом 1:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ и проиграл в серии со счетом 1-4. "Автомобилист" завершил выступление в турнире.

"Руководители и собственники будут решать. Если будет сделан организационный вывод, я приму это. Есть результат - работаешь, нет - свободен", - сказал Мартемьянов, отвечая на вопрос о судьбе своего контракта с клубом.

Мартемьянов назвал результат сезона неудовлетворительным. "Поставленные на сезон задачи не выполнены", - добавил он.