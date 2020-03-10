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КХЛ

Главный тренер "Автомобилиста" заявил, что готов к решению руководства об увольнении

Во вторник "Автомобилиста" проиграл "Сибири" и вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Мартемьянов готов уйти в отставку после вылета команды из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае соответствующего решения руководства. Об этом он сообщил журналистам после матча с новосибирской "Сибирью".

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Во вторник "Автомобилист" уступил дома "Сибири" со счетом 1:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ и проиграл в серии со счетом 1-4. "Автомобилист" завершил выступление в турнире.

"Руководители и собственники будут решать. Если будет сделан организационный вывод, я приму это. Есть результат - работаешь, нет - свободен", - сказал Мартемьянов, отвечая на вопрос о судьбе своего контракта с клубом.

Мартемьянов назвал результат сезона неудовлетворительным. "Поставленные на сезон задачи не выполнены", - добавил он.

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