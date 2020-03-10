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Сборные по футболу

Польский футбольный союз: матч со сборной России должен пройти так, как и планировалось

Ранее было объявлено, что сборная Польши проведет товарищеские игры 27 марта против финнов во Вроцлаве и 30 марта против украинцев в Хожуве без зрителей из-за угрозы коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный товарищеский матч между сборными Польши и России должен пройти так, как и планировалось изначально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

Во вторник было объявлено, что сборная Польши проведет товарищеские игры 27 марта против финнов во Вроцлаве и 30 марта против украинцев в Хожуве без зрителей из-за угрозы коронавируса. С россиянами матч состоится в Варшаве 2 июня, а 9 июня сборная Польши перед чемпионатом Европы в Познани сыграет с исландцами.

"Июньские матчи пройдут, как и планировалось изначально. Ситуация с коронавирусом находится под контролем", - сообщили в пресс-службе.

В Польше на данный момент зафиксировано 18 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти страны ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

Из-за вспышки коронавируса в европейских странах многие матчи, в том числе в еврокубках, проводятся без зрителей. Также было объявлено, что без болельщиков пройдет и товарищеский матч 31 марта между сборными Германии и Италии в Нюрнберге.

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