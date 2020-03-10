{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Австрийская хоккейная лига досрочно завершает сезон из-за коронавируса

Чемпион лиги в этом сезоне не будет определен

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Австрийская хоккейная лига Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) досрочно завершает текущий сезон без выявления чемпиона из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба EBEL.

"Хоккейная лига должна досрочно завершить сезон после трех четвертьфинальных матчей, - отметила пресс-служба EBEL. - Из-за преждевременного прекращения в этом сезоне нет чемпиона хоккейной лиги EBEL".

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Меры властей Австрии также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы многих культурных событий, конференций, выставок и других концертных мероприятий во вторник объявляют об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек. В частности, о прекращении спектаклей сообщила Венская государственная опера и другие крупные концертные площадки Вены.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 182 человека. Летальных исходов пока не зарегистрировано.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Футбол в России
РПЛ и РФС в среду определят порядок реализации указа мэра Москвы о массовых мероприятиях
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о запрете проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных, с более, чем участниками до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС