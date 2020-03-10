Австрийская хоккейная лига досрочно завершает сезон из-за коронавируса

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Австрийская хоккейная лига Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) досрочно завершает текущий сезон без выявления чемпиона из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба EBEL.

"Хоккейная лига должна досрочно завершить сезон после трех четвертьфинальных матчей, - отметила пресс-служба EBEL. - Из-за преждевременного прекращения в этом сезоне нет чемпиона хоккейной лиги EBEL".

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Меры властей Австрии также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы многих культурных событий, конференций, выставок и других концертных мероприятий во вторник объявляют об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек. В частности, о прекращении спектаклей сообщила Венская государственная опера и другие крупные концертные площадки Вены.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 182 человека. Летальных исходов пока не зарегистрировано.