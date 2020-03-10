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КХЛ

Заварухин: отличная игра "Сибири" в обороне позволила обыграть в серии "Автомобилист"

"Сибирь" выиграла серию со счетом 4-1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин заявил, что победить екатеринбургский "Автомобилист" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирской команде позволила отличная игра в обороне. Об этом он сообщил журналистам во вторник после матча с "Автомобилистом".

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Во вторник "Автомобилист" уступил дома "Сибири" со счетом 1:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ и проиграл в серии со счетом 1-4. "Автомобилист" завершил выступление в турнире.

"Все игры в этой серии были довольно тяжелые. Мы понимали, что "Автомобилист" будет прессинговать. Здорово сыграли в обороне и на контратаке забили гол", - сказал он.

Заварухин отметил, что, несмотря на исход игры, в определенные моменты "Автомобилист" доминировал в атаке. "Я хотел бы поблагодарить ребят за то, что они здорово сыграли в обороне, не жалели себя и соперников, и поблагодарить болельщиков за поддержку", - сказал он.

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