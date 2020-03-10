РПЛ и РФС в среду определят порядок реализации указа мэра Москвы о массовых мероприятиях

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) в среду определит, как будет реализовываться указ мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Согласно указу, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"Мы будем выполнять этот указ, безусловно, мы заботимся о здоровье. Механизм реализации указа мы завтра определим с Российским футбольным союзом и дадим официальную позицию и премьер-лиги, и РФС. Выполнять, конечно, мы это будем", - сказал Прядкин.

До 10 апреля в Москве запланированы следующие матчи Тинькофф - РПЛ: ЦСКА - "Уфа" (15 марта), "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта), ЦСКА - "Зенит" (22 марта), "Спартак" - "Уфа" (5 апреля), "Динамо" - ЦСКА (5 апреля).