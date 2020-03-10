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ММА

Количество мест на бое Емельяненко - Исмаилов будет ограничено до 5 тысяч

Поединок пройдет 3 апреле на "ВТБ-Арене"
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество зрителей на поединке турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Москве между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будет ограничено до 5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

Во вторник власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Поединок пройдет 3 апреле на "ВТБ-Арене".

"Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий до 10 апреля проведение в городе массовых мероприятий, с числом присутствующих более пяти тысяч человек. В связи с этим лига ACA вынуждена ограничить количество зрительных мест на турнир ACA 107 3 апреля в Москве и с 11 марта поднять цены на оставшиеся в продаже билеты", - говорится в сообщении.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

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