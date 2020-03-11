Совет World Athletics рассмотрит возможность изменения статуса ВФЛА

ТАСС, 11 марта. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем заседании, которое пройдет в Монако с 11 по 12 марта, в очередной раз рассмотрит возможность изменения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Заседание должно было пройти в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, однако из-за переноса соревнований в связи с эпидемией коронавируса его решили провести не в китайском Нанкине, а в штаб-квартире организации.

Совет World Athletics, заседавший в ноябре 2019 года, принял решение о приостановке процесса восстановления членства ВФЛА в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации обвинили в попытке скрыть нарушение антидопинговых правил спортсменом с помощью поддельных медицинских справок. Исполняющая обязанности главы ВФЛА Юлия Тарасенко во второй половине января отправила объяснения по делу Лысенко, которые независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) назвал неубедительными, подчеркнув нежелание бывших руководителей признать вину "перед лицом доказательств". AIU рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать свою невиновность.

Усугубившийся в связи с делом Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта России до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум федерации подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). 28 февраля состоялись выборы руководства ВФЛА, а уже 2 марта новый президент федерации Евгений Юрченко отправил в World Athletics официальные письма с признанием ошибок предшественников.

4 марта Юрченко получил ответ от президента World Athletics Себастьяна Коу, который уведомил о получении писем и сообщил о своей поддержке. До этого Коу встретился в Монако с тремя ведущими легкоатлетами страны - Марией Ласицкене, Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым. Он провел с ними беседу о положении дел в российской легкой атлетике.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В связи с последними событиями World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений.