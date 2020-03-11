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Лига чемпионов

"Аталанта" обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Четыре гола в матче забил полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич

ТАСС, 11 марта. Итальянская "Аталанта" в гостях одержала победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

В составе победителей все четыре гола забил Йосип Иличич (3, с пенальти, 43, с пенальти, 71, 82-я минуты), у проигравших отличились Кевин Гамейро (21, 51) и Ферран Торрес (67). На 74-й минуте встречи на поле вышел российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.

Первый матч завершился победой "Аталанты" со счетом 4:1. Таким образом, команда из Италии пробилась в следующий раунд турнира.

"Аталанта" проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира. "Валенсия" в предыдущем сезоне заняла третье место в группе Лиги чемпионов и дошла до полуфинала Лиги Европы.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7-8 апреля, ответные - на 14-15 апреля. Пары 1/4 финала определятся в результате жеребьевки.

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