"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 11 марта. Германский "Лейпциг" на своем поле одержал победу над английским "Тоттенхэмом" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Дублем отметился Марсель Забитцер (10-я, 21-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг (87).

Первый матч завершился победой "Лейпцига" со счетом 1:0. Команда из Германии пробилась в следующий раунд турнира.

"Лейпциг" проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне "Лейпциг" играл на групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.

"Тоттенхэм" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Ливерпулю".

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7-8 апреля, ответные - на 14-15 апреля. Пары 1/4 финала определятся в результате жеребьевки.