{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дублем в матче отметился капитан "Лейпцига" Марсель Забитцер
Капитан "Лейпцига" Марсель Забитцер EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Капитан "Лейпцига" Марсель Забитцер
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 11 марта. Германский "Лейпциг" на своем поле одержал победу над английским "Тоттенхэмом" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Дублем отметился Марсель Забитцер (10-я, 21-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг (87).

Первый матч завершился победой "Лейпцига" со счетом 1:0. Команда из Германии пробилась в следующий раунд турнира.

"Лейпциг" проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне "Лейпциг" играл на групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.

"Тоттенхэм" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Ливерпулю".

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7-8 апреля, ответные - на 14-15 апреля. Пары 1/4 финала определятся в результате жеребьевки.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
"Аталанта" обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Четыре гола в матче забил полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС