Футбол и хоккей под ограничением. В Москве сократят число зрителей на матчах РПЛ и КХЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.

В ближайший месяц в столице могут быть перенесены или сыграны без зрителей ряд матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Согласно указу, на территории Москвы запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Предстоящий месяц включает в себя пять игр чемпионата РПЛ, среди которых значатся центральные встречи ЦСКА - "Зенит" (22 марта) и "Динамо" - ЦСКА (5 апреля). Также пройдут матчи ЦСКА - "Уфа" (15 марта), "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта) и "Спартак" - "Уфа" (5 апреля).

О решении по выполнению директивы со стороны РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) станет известно в среду, когда представители обеих организаций соберутся в Доме футбола. "Мы будем выполнять этот указ, так как заботимся о здоровье. Механизм реализации определим завтра с РФС и дадим официальную позицию. Выполнять, конечно, мы это будем", - сказал ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин.

"РФС выполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", - отметил директор РФС по коммуникациям Кирилл Мельников.

Подмосковье может выручить столицу

Перед РФС, РПЛ и клубами будет стоять вопрос о проведении игр с ограниченной зрительской аудиторией или без болельщиков. Столичные команды, вероятно, выскажут свое мнение после заседания в Доме футбола.

"Будем принимать решение. Надеемся на понимание болельщиков. РФС и РПЛ будут решать, мы ждем результатов заседания. Сами клубы тоже будут выносить свои решения", - заявил ТАСС председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Существует вариант проведения игр в Подмосковье (Химки и Раменское), где есть стадионы, на которых раньше проводились матчи РПЛ. В Раменском арена еще 10 лет назад принимала игры выступавшего в элите "Сатурна", на "Арене-Химки" проводили свои матчи столичные ЦСКА и "Динамо". Однако стадион в Химках, вмещающий около 19 тыс. зрителей, является домашним для одноименного клуба. Также на его долю выпадет встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и "Уралом".

Если Москва недавно столкнулась с проблемой влияния коронавируса на проведение футбольных матчей, то в Европе уже несколько недель спортивные власти отменяют встречи или проводят их без зрителей. Показательной является ситуация в Италии - одном из крупных очагов заражения. В этой стране за последние две недели заболели свыше 9 тыс. человек, а общее количество погибших от эпидемии по состоянию на утро 10 марта составило 463 человека.

На Апеннинах сначала позволяли проводить матчи чемпионата страны и еврокубков без зрителей - в Милане местный "Интер" сыграл в отсутствии болельщиков домашний матч 1/16 финала Лиги Европы. Однако 8 марта глава профсоюза игроков Дамиано Томмази призвал срочно остановить чемпионат во всех дивизионах. Призыв был поддержан министром спорта Винченцо Спадафорой и на собрании в Национальном олимпийском комитете Италии президентов всех спортивных федераций страны. Вечером 9 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене футбольных матчей до 3 апреля.

В Москве первый случай заражения коронавирусом был выявлен на прошлой неделе у сотрудника РФС Давида Берова, вернувшегося из Италии. Число зарегистрированных случаев заражения на данный момент достигло 20 человек - двое граждан Китая, 17 россиян, вернувшихся из Италии, и один итальянец.

Балашиха и Мытищи вместо "ВТБ-Арены" и "ЦСКА-Арены"

Сложная задача после вышедшего указа мэра стоит и перед руководством КХЛ. У лиги есть только один день, чтобы решить, как проводить матчи плей-офф в столице. Во вторник "Спартак" и "Динамо" сыграли между собой в пятой встрече первого раунда Кубка Гагарина, а уже в четверг командам предстоит шестой поединок в серии.

Организации тоже необходимо исполнить решение мэрии. "КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве", - говорится в сообщении ТАСС от пресс-службы лиги. Также отмечается, что формат проведения плей-офф будет обсужден в среду на расширенном совещании.

"Спартак" и "Динамо" могут сыграть еще два поединка. Если красно-белые победят в шестом матче, то седьмая встреча должна будет пройти на "ВТБ-Арене" 14 марта. Столичный ЦСКА, уже пробившийся во второй раунд, свои игры проведет дома 18 и 20 марта.

КХЛ и московские клубы могут воспользоваться услугами подмосковных арен в Балашихе, Мытищах и Подольске. При этом площадка в Балашихе может освободиться уже в среду, если омский "Авангард" проиграет в шестом матче первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву". На "Арене-Мытищи" в нынешнем регулярном чемпионате два матча проводил "Спартак", а хозяином арены в Подольске является "Витязь", который вылетел из плей-офф.

Баскетбольный вопрос

Собрать аудиторию, превышающую 5 тыс. человек, в Москве может и баскетбольный ЦСКА на матчах мужской Евролиги. Армейцы в рамках турнира играют на арене "Мегаспорт" и в течение месяца должны будут провести три домашние встречи. Соперниками станут немецкая "Альба" (12 марта), французский "Вийёрбан" (19 марта) и израильский "Маккаби" (24 марта).

"Сейчас найдено оптимальное решение, позволяющее найти баланс между спортивными целями и заботой о зрителях, мы благодарны мэрии и Москомспорту за сотрудничество. Ближайший матч с "Альбой" состоится по расписанию в "Мегаспорте" в полном соответствии с распоряжениями государственных и городских властей. Разработаем и объявим алгоритм ограничения посещаемости", - приводит пресс-служба ЦСКА слова президента клуба Андрея Ватутина. Что касается остальных игр, то функционер не исключил их перенос в УСЗ ЦСКА, вмещающий 5 тыс. человек.

3 апреля на "ВТБ-арене" пройдет турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) 107, центральным поединком которого будет противоборство Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. В связи с указом мэрии организаторы поединка уже объявили, что пойдут на непопулярные меры, ограничив количество зрительских мест. При этом 11 марта цены на оставшиеся в продаже билеты повысят.