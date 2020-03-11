{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Футбол и хоккей под ограничением. В Москве сократят число зрителей на матчах РПЛ и КХЛ

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек
Болельщики ЦСКА Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Болельщики ЦСКА
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.

В ближайший месяц в столице могут быть перенесены или сыграны без зрителей ряд матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Согласно указу, на территории Москвы запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Предстоящий месяц включает в себя пять игр чемпионата РПЛ, среди которых значатся центральные встречи ЦСКА - "Зенит" (22 марта) и "Динамо" - ЦСКА (5 апреля). Также пройдут матчи ЦСКА - "Уфа" (15 марта), "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта) и "Спартак" - "Уфа" (5 апреля).

О решении по выполнению директивы со стороны РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) станет известно в среду, когда представители обеих организаций соберутся в Доме футбола. "Мы будем выполнять этот указ, так как заботимся о здоровье. Механизм реализации определим завтра с РФС и дадим официальную позицию. Выполнять, конечно, мы это будем", - сказал ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин.

"РФС выполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", - отметил директор РФС по коммуникациям Кирилл Мельников.

Подмосковье может выручить столицу

Перед РФС, РПЛ и клубами будет стоять вопрос о проведении игр с ограниченной зрительской аудиторией или без болельщиков. Столичные команды, вероятно, выскажут свое мнение после заседания в Доме футбола.

"Будем принимать решение. Надеемся на понимание болельщиков. РФС и РПЛ будут решать, мы ждем результатов заседания. Сами клубы тоже будут выносить свои решения", - заявил ТАСС председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Существует вариант проведения игр в Подмосковье (Химки и Раменское), где есть стадионы, на которых раньше проводились матчи РПЛ. В Раменском арена еще 10 лет назад принимала игры выступавшего в элите "Сатурна", на "Арене-Химки" проводили свои матчи столичные ЦСКА и "Динамо". Однако стадион в Химках, вмещающий около 19 тыс. зрителей, является домашним для одноименного клуба. Также на его долю выпадет встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и "Уралом".

Если Москва недавно столкнулась с проблемой влияния коронавируса на проведение футбольных матчей, то в Европе уже несколько недель спортивные власти отменяют встречи или проводят их без зрителей. Показательной является ситуация в Италии - одном из крупных очагов заражения. В этой стране за последние две недели заболели свыше 9 тыс. человек, а общее количество погибших от эпидемии по состоянию на утро 10 марта составило 463 человека.

На Апеннинах сначала позволяли проводить матчи чемпионата страны и еврокубков без зрителей - в Милане местный "Интер" сыграл в отсутствии болельщиков домашний матч 1/16 финала Лиги Европы. Однако 8 марта глава профсоюза игроков Дамиано Томмази призвал срочно остановить чемпионат во всех дивизионах. Призыв был поддержан министром спорта Винченцо Спадафорой и на собрании в Национальном олимпийском комитете Италии президентов всех спортивных федераций страны. Вечером 9 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене футбольных матчей до 3 апреля.

В Москве первый случай заражения коронавирусом был выявлен на прошлой неделе у сотрудника РФС Давида Берова, вернувшегося из Италии. Число зарегистрированных случаев заражения на данный момент достигло 20 человек - двое граждан Китая, 17 россиян, вернувшихся из Италии, и один итальянец.

Балашиха и Мытищи вместо "ВТБ-Арены" и "ЦСКА-Арены"

Сложная задача после вышедшего указа мэра стоит и перед руководством КХЛ. У лиги есть только один день, чтобы решить, как проводить матчи плей-офф в столице. Во вторник "Спартак" и "Динамо" сыграли между собой в пятой встрече первого раунда Кубка Гагарина, а уже в четверг командам предстоит шестой поединок в серии.

Организации тоже необходимо исполнить решение мэрии. "КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве", - говорится в сообщении ТАСС от пресс-службы лиги. Также отмечается, что формат проведения плей-офф будет обсужден в среду на расширенном совещании.

"Спартак" и "Динамо" могут сыграть еще два поединка. Если красно-белые победят в шестом матче, то седьмая встреча должна будет пройти на "ВТБ-Арене" 14 марта. Столичный ЦСКА, уже пробившийся во второй раунд, свои игры проведет дома 18 и 20 марта.

КХЛ и московские клубы могут воспользоваться услугами подмосковных арен в Балашихе, Мытищах и Подольске. При этом площадка в Балашихе может освободиться уже в среду, если омский "Авангард" проиграет в шестом матче первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву". На "Арене-Мытищи" в нынешнем регулярном чемпионате два матча проводил "Спартак", а хозяином арены в Подольске является "Витязь", который вылетел из плей-офф.

Баскетбольный вопрос

Собрать аудиторию, превышающую 5 тыс. человек, в Москве может и баскетбольный ЦСКА на матчах мужской Евролиги. Армейцы в рамках турнира играют на арене "Мегаспорт" и в течение месяца должны будут провести три домашние встречи. Соперниками станут немецкая "Альба" (12 марта), французский "Вийёрбан" (19 марта) и израильский "Маккаби" (24 марта).

"Сейчас найдено оптимальное решение, позволяющее найти баланс между спортивными целями и заботой о зрителях, мы благодарны мэрии и Москомспорту за сотрудничество. Ближайший матч с "Альбой" состоится по расписанию в "Мегаспорте" в полном соответствии с распоряжениями государственных и городских властей. Разработаем и объявим алгоритм ограничения посещаемости", - приводит пресс-служба ЦСКА слова президента клуба Андрея Ватутина. Что касается остальных игр, то функционер не исключил их перенос в УСЗ ЦСКА, вмещающий 5 тыс. человек.

3 апреля на "ВТБ-арене" пройдет турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) 107, центральным поединком которого будет противоборство Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. В связи с указом мэрии организаторы поединка уже объявили, что пойдут на непопулярные меры, ограничив количество зрительских мест. При этом 11 марта цены на оставшиеся в продаже билеты повысят.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Перенесенный матч 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Оренбургом" пройдет в среду
Встреча, запланированная в декабре, была перенесена из-за того, что десять футболистов "Сочи" заболели ангиной перед матчем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС