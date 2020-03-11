Панарин и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Даллас" в матче НХЛ

В составе победителей голами отметились Адам Фокс (1-я минута), Мика Зибанежад (11) и Каапо Какко (28, 38). Российские нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич сделали по одной результативной передаче. У проигравших отличились Руп Хинтц (42) и Эндрю Коглиано (52).

В активе Панарина теперь 94 (32 шайбы + 62 передача) балла за результативность в сезоне. Он занимает четвертое место в лиге по этому показателю. Бучневич набрал 45 (15+30) очков, что является его лучшим результатом за время выступления в НХЛ. Ранее максимальным достижением нападающего были 43 (14+29) балла в сезоне-2017/18.

Ворота "Рейнджерс" в прошедшем матче защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 31 бросок и одержал 10-ю победу в сезоне. Шестеркин стал шестым голкипером в истории НХЛ, которому удалось добиться подобного результата за 12 матчей.

"Даллас" потерпел шестое поражение подряд. Команда набрала 82 очка за 69 матчей и идет пятой в турнирной таблице Западной конференции. В активе "Рейнджерс" 78 баллов после 69 встреч и 10-е место на Востоке. Следующий матч "Даллас" проведет дома против "Флориды" 13 марта, а "Рейнджерс" сыграют на выезде с "Колорадо" 12 марта.

В другом матче дня "Каролина" на выезде победила "Детройт" со счетом 5:2. Российский защитник гостей Андрей Свечников отметился результативной передачей. Теперь на его счету 61 (24+37) очко в регулярном чемпионате. Также "Нэшвилл" на выезде победил "Монреаль" со счетом 4:2, а "Бостон" обыграл "Филадельфию" - 2:0.