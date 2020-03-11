Моуринью отметил, что на вылет "Тоттенхэма" из ЛЧ повлияли травмы футболистов

ТАСС, 11 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" португалец Жозе Моуринью считает, что его команда не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за большого количества травм игроков. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Тоттенхэм" в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от германского "Лейпцига" (0:3), в первом матче в Лондоне подопечные Моуринью также проиграли со счетом 0:1. На данный момент из-за травм за "Тоттенхэм" не могут играть лучший бомбардир команды Гарри Кейн, а также нападающие Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн и полузащитник Мусса Сиссоко.

"Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут, порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то футболист получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон, он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков - они отдали все, что могли", - сказал Моуринью.

"Тоттенхэм" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Ливерпулю". Моуринью впервые в тренерской карьере не может выиграть на протяжении шести матчей в различных турнирах, всего он провел 935 матчей в качестве главного тренера.

"Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 41 очко в 29 матчах. В следующем матче лондонский клуб 15 марта на домашнем стадионе примет "Манчестер Юнайтед".