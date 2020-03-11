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Евро-2020

AP: УЕФА просит власти стран-хозяек провести ЧЕ-2020, несмотря на коронавирус

В случае необходимости стадион "Уэмбли" в Лондоне может принять дополнительные матчи
Описание
© EPA/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 11 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) просит власти стран, принимающих матчи чемпионата Европы 2020 года, обеспечить проведение турнира в установленные сроки, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года. Во вторник пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что организация не видит необходимости в изменении сроков проведения чемпионата Европы из-за коронавируса.

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"Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), УЕФА считает, что город может принимать матчи чемпионата Европы, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом, а также если он при этом предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков", - отметил источник в УЕФА.

По его словам, УЕФА не получал запросов от властей стран-хозяек об изменении сроков или отмене матчей чемпионата Европы. Также источник отметил, что в случае необходимости стадион "Уэмбли" в Лондоне может принять дополнительные матчи.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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