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КХЛ

Илья Воробьев сохранит пост главного тренера клуба КХЛ "Металлург"

Под его руководством команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате и проиграла в первом раунде плей-офф
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Илья Воробьев продолжит работу на посту главного тренера магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщил первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Воробьев возглавляет "Металлург" с 6 сентября 2019 года. По итогам завершившегося регулярного чемпионата "Металлург" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф магнитогорский клуб в первом раунде уступил "Барысу" из Нур-Султана (счет в серии 1-4).

"Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом - Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего, - сказал Ласьков. - Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера "Металлурга" - к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса".

Воробьев входил в тренерский штаб "Металлурга" с мая 2012 года, в октябре 2015-го он был утвержден главным тренером. Воробьев привел клуб к победе в Кубке Гагарина в 2016 году, а в сезоне-2016/17 дошел с командой до финала, где проиграл СКА (счет в серии 1-4).

"Давайте смотреть правде в глаза: вылет в первом раунде плей-офф - результат ошибок конкретного года, вылет в первом раунде два сезона подряд - следствие ошибочных решений, которые накапливались года три. После финала 2017 года результат пошел на спад, причем резко, это было видно даже по ходу следующего регулярного чемпионата, и нужно было начинать системно решать вопросы, а не пользоваться походом точечных кадровых решений. Да, есть целый комплекс проблем, которые необходимо решать, их накопилось много, и дело не только в составе игроков команды мастеров, а в структуре клуба в целом, в его внутреннем устройстве и функционировании, упущены моменты развития и соответствия современным методам работы", - добавил вице-президент "Металлурга".

Воробьеву 44 года, 12 апреля 2018 года он был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России, на чемпионате мира - 2018 национальная команда дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от сборной Канады в овертайме со счетом 4:5. 1 июня 2018 года Воробьев был утвержден в должности главного тренера сборной, также возглавив петербургский СКА. На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира, в июле специалист покинул посты главного тренера в национальной команде и СКА.

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