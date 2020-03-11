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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: рада победе лыжника Большунова в Кубке мира больше, чем своим успехам в спорте

Трехкратная олимпийская чемпионка призналась, что у нее руки дрожали от счастья, когда она узнала о победе Большунова
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада победе Александра Большунова в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20 гораздо больше, чем своим многочисленным успехам на международных стартах. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира рассказала ТАСС.

Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира, которые пройдут в Канаде и США, из-за угрозы коронавируса. За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков.

"Когда я сегодня ночью узнала, что Большунов официально стал обладателем Кубка мира, то испытала очень большую радость, - сказала Вяльбе. - Даже руки дрожали от счастья, я не могла справиться с собой, это гораздо круче, чем когда я выигрывала сама эти Кубки мира. Считаю, что успех Большунова очень важен для развития лыжного спорта в России. Для самого спортсмена и команды в целом выигрыш этого трофея тоже очень важен для обретения дополнительной уверенности и самоутверждения".

"Если вы спросите меня, испытала ли я какое-то чувство досады от того, что Саша выиграл Кубок мира досрочно после снятия норвежцев с соревнований, то я отвечу прямо - нет. И так всем было понятно, что Большунова никому уже не удастся догнать. Отказавшись от поездки за океан, кого Норвегия испугалась больше: коронавируса или Большунова? Просто норвежцы не умеют проигрывать, поэтому обе версии имеют право на существование", - считает собеседница ТАСС.

Большунов вписал свое имя в историю

Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет - Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (сезоны-1980/81, 1982/83), а в сезоне-1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан, в сезоне-1993/94 он выиграл еще один Большой хрустальный глобус. Лучшим результатом россиян до этого момента были вторые места, в разное время подобного достижения добивались Большунов (сезон-2018/19), Сергей Устюгов (2016/17) и Александр Легков (сезоны-2012/13 и 2013/14). Вяльбе выигрывала женский Кубок мира пять раз.

"Как долго будет длиться доминирование Большунова? Не могу сказать, я не гадаю на кофейной гуще. И спрашивать меня о том, сможет ли он сравняться с Бьорном Дэли, выигравшим пять Кубков мира, тоже не нужно. Когда этот норвежец выступал, не было такого количества этапов Кубка мира, а сейчас чтобы выиграть пять кубков, я не знаю, кем надо быть", - отметила Вяльбе.

Этап Кубка мира в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, дальше состоится гонка в американском Миннеаполисе - 17 марта, завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20-22 марта).

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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Зимние олимпийские виды спорта
Отказ норвежцев не отразится на графике выступления Большунова на этапах КМ в Канаде и США
Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах
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