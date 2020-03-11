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Зимние олимпийские виды спорта

Отказ норвежцев не отразится на графике выступления Большунова на этапах КМ в Канаде и США

Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов не будет корректировать свой график выступлений на североамериканских этапах после того, как от участия отказались его главные соперники - норвежцы. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

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Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах, которые пройдут в Канаде и США. За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков. Следующие три строчки в общем зачете также занимают норвежцы: Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рёте (1257

"Досрочная победа в общем зачете Кубка мира никак не отразится на графике выступлений Александра на североамериканских этапах. Не поехали норвежцы, ну и ладно. Большунов соревнуется не только с ними, но и с лыжниками всего мира", - сказала Вяльбе.

Этап Кубка мира в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, затем состоится гонка в американском Миннеаполисе 17 марта, завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20-22 марта).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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