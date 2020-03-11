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Зимние олимпийские виды спорта

Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этапы Кубка мира в Канаде и США

В состав команды вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила состав национальной сборной на заключительные этапы Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США. Об этом она сообщила ТАСС.

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В состав сборной России вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева.

В среду стало известно, что лыжная сборная Норвегии в полном составе отказалась от выступления на заключительных этапах Кубка мира. Благодаря этому Большунов досрочно, за пять гонок до конца сезона, победил в общем зачете Кубка мира.

Этап Кубка мира в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, затем состоится гонка в американском Миннеаполисе 17 марта, завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20-22 марта).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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