РУСАДА за два первых месяца 2020 года провело более 1,5 тысяч допинг-тестирований

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале 2020 года организовало 1591 тестирование, взяв у спортсменов 1920 допинг-проб. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В феврале было проведено 843 тестирования и взято 1032 допинг-пробы (в январе - 748 и 888 соответственно). Отбор проб осуществлялся как собственным персоналом РУСАДА, так и другими организациями на основании подписанных контрактов.

Российское антидопинговое агентство за 2019 год провело 9743 тестирования и взяло у спортсменов 11316 допинг-проб. Агентство по итогам года перевыполнило взятые на себя обязательства (11000).

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2020 году взять 13 тыс. допинг-проб.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тыс.