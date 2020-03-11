Сроки проведения VI Пляжных Азиатских игр на Хайнане не изменятся из-за коронавируса

САНЬЯ /Китай/, 11 марта. /ТАСС/. Сроки проведения VI Пляжных Азиатских игр, которые должны состояться с 28 ноября по 6 декабря этого года в городе Санья (южная китайская провинция Хайнань) не будут переноситься из-за вспышки коронавируса нового типа. Такое уведомление Олимпийский совет Азии направил 45 национальным комитетам входящих в него азиатских стран, сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

8 марта Комитет по вопроса гигиены и здравоохранения Санья уведомил, что в больницах города больше не осталось пациентов, проходящих лечение после инфицирования новым коронавирусом. С начала эпидемии в этом курортном китайском городе было зафиксировано 54 случая заболевания. По этому показателю Санья занимал первое место в провинции.

Оргкомитет предстоящих игр своевременно информировал Олимпийский совет Азии о принимаемых для борьбы с эпидемией мерах и достигнутых на этом направлении успехах. В настоящее время ведется работа по строительству объектов для проведения игр, местные власти намерены подготовить все к намеченному сроку.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).