{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло, там к сборной присоединятся Стрельцов и Томшин

Этап пройдет с 20 по 22 марта
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов пропустит заключительный в сезоне этап Кубка мира, в Осло к команде присоединятся Кирилл Стрельцов и Василий Томшин. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Сергей Белозеров.

28-летний Логинов по причине недомогания снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который завершился в воскресенье. Также он рискует пропустить предстоящий старт в Контиолахти (Финляндия), запланированный на 12-15 марта. Этап в Норвегии пройдет с 20 по 22 марта.

Предполагается, что в Осло российскую команду также представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев. Стрельцов и Томшин большую часть сезона выступали в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Первый в общем зачете занял третье место, второй - шестое.

Логинов на этапе в Чехии возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Решение пропустить гонку было вызвано тем, что 22 февраля, за день до старта, итальянская полиция обыскала его гостиничный номер.

В отношении спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича в Италии было открыто уголовное дело в связи с их возможной причастностью к допинговому нарушению.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Лига Европы
Руководство "Хетафе" просит УЕФА перенести матч Лиги Европы с "Интером"
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы запланирован на 12 марта в Милане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС