Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло, там к сборной присоединятся Стрельцов и Томшин

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов пропустит заключительный в сезоне этап Кубка мира, в Осло к команде присоединятся Кирилл Стрельцов и Василий Томшин. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Сергей Белозеров.

28-летний Логинов по причине недомогания снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который завершился в воскресенье. Также он рискует пропустить предстоящий старт в Контиолахти (Финляндия), запланированный на 12-15 марта. Этап в Норвегии пройдет с 20 по 22 марта.

Предполагается, что в Осло российскую команду также представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев. Стрельцов и Томшин большую часть сезона выступали в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Первый в общем зачете занял третье место, второй - шестое.

Логинов на этапе в Чехии возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Решение пропустить гонку было вызвано тем, что 22 февраля, за день до старта, итальянская полиция обыскала его гостиничный номер.

В отношении спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича в Италии было открыто уголовное дело в связи с их возможной причастностью к допинговому нарушению.