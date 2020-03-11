Екатеринбург подаст заявки на проведение чемпионатов Европы и России по фигурному катанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга готовятся подать заявки на проведение чемпионатов Европы и России по фигурному катанию. Об этом сообщила в среду журналистам начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина.

"С учетом строительства ледовой арены у цирка у нас есть мечта провести здесь чемпионаты Европы и России по фигурному катанию. Заявки в ближайшее время будут готовиться", - сказала она.

Турниры, по словам Фитиной, может принять новая "УГМК-Арена", которая должна быть сдана в эксплуатацию летом 2022 года.

Площадь строящейся в Екатеринбурге "УГМК-Арены" составит почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и займет территорию в пять гектаров. Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. Ледовый дворец сможет вместить от 12 до 15 тыс. человек.