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КХЛ

Гендиректор "Витязя" заявил о желании клуба продлить контракт с хоккеистом Семиным

В завершившемся регулярном чемпионате игрок стал лучшим бомбардиром команды

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" хочет предложить новый контракт двукратному чемпионату мира Александру Семину. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

"Витязь" по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф клуб проиграл петербургскому СКА в серии со счетом 0-4. Семин стал лучшим бомбардиром "Витязя" в регулярном чемпионате (38 очков), но пропустил плей-офф из-за травмы. Контракт 35-летнего игрока с "Витязем" истекает 30 апреля.

"У нас начался диалог с агентом Семина, пока находимся в стадии переговоров, окончательного решения нет, - сказал Варицкий. - Он получил травму, сделал операцию. Мы бы хотели оставить Семина в команде, но сами понимаете, что мы не входим в топ-5 клубов, которые уверенно себя чувствуют финансово".

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