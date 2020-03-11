Товарищеский матч Молдавия - Россия состоится при пустых трибунах из-за коронавируса

Игра должна пройти 31 марта в Кишиневе, начало в 21:45 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату Европы.

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборными Молдавии и России по футболу пройдет в Кишиневе при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду источники в правительстве Молдавии.

"Матч состоится при пустых трибунах", - отметил источник. Ранее Молдавская федерация футбола остановила продажи билетов на игру. Решение было принято после введенного в республике запрета на массовые мероприятия.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.