РУСАДА в январе и феврале выявило 13 случаев возможного нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале 2020 года выявило 13 случаев возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В феврале было выявлено шесть случаев возможных нарушений, в январе - семь. Как сообщала ранее ТАСС Пахноцкая, в первый месяц года было начато расследование четырех возможных нарушений антидопинговых правил (в том числе по материалам, полученным от международных антидопинговых организаций).

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда Российское антидопинговое агентство не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.