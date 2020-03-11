Руководство "Арены-Химки" готово рассмотреть вариант проведения матчей клубов из Москвы

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство "Арены-Химки" готово рассмотреть возможность проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием столичных команд на своем стадионе. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора "Арены-Химки" Дмитрий Устинов.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В течение месяца в Москве в рамках чемпионата России по футболу будет сыграно пять матчей.

"В целом мы готовы рассмотреть возможность проведение матча московских команд, но подразумеваем, что в любой момент может выйти схожее постановление в Московской области. Тем более есть действующая нагрузка - матчи "Химок" и "Шинника" в ближайшее время, - сказал Устинов. - Пока к нам никто не обращался. Беспокойство за состояние поля есть, но если на стадионе проводить только матчи и не тренироваться, это позволит полю выдержать необходимую нагрузку".

Ярославский "Шинник" на "Арене-Химки" 15 марта проведет матч 27-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги с волгоградским "Ротором", а 18 марта здесь же - перенесенный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России с "Уралом". "Химки" 22 марта примут "Шинник", а 4 апреля сыграют с московским "Торпедо".